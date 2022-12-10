Часть жильцов дома в Рязани, где произошел взрыв, вернется в квартиры уже 10 декабря

По словам главы администрации Рязани, часть жильцов дома, где произошел взрыв, вернется в квартиры уже 10 декабря.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 10 декабря поделилась свежей информацией о доме 47к2 на улице Пушкина, где накануне произошло частичное обрушение из-за взрыва. По ее словам, состояние квартир проверяют эксперты. В первом подъезде, который не пострадал, все они признаны безопасными.

«Подключаем отопление, газ, электричество, воду. Люди вернутся сегодня во второй половине дня, когда там станет тепло», - написала Сорокина в соцсетях.

Во втором подъезде, по словам градоначальницы, пострадали четыре квартиры, и их состояние пока еще оценивается.

«По всем квартирам дома при поддержке минсоцзащиты завтра (11 декабря — Ред.) состоится комиссия по оценке возможного ущерба - помещениям и имуществу», - заявила глава администрации.

После этого власти будут принимать соответствующие решения, в том числе материальные.

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