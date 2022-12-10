В Сельцах под Рязанью прошел митинг, посвященной отправке мобилизованных в зону СВО

В Сельцах 10 декабря прошел митинг, посвященной отправке мобилизованных в зону СВО.

10 декабря под Рязанью прошел митинг, посвященной отправке мобилизованных в зону СВО. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Павел Малков.

Полк построился на плацу учебного центра десантного училища в селе Сельцы. Там проходят подготовку военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

«Бойцы прошли необходимую подготовку и слаживание, получили обмундирование и экипировку», - заверил губернатор.

По словам Малкова, помимо жителей Рязанской области из учебного центра в зону СВО отправятся люди из Тульской, Липецкой, Курской и других областей.

В полку жители Рязанской, Тульской, Липецкой, Курской и других областей.