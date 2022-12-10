Автобус, ехавший из Рязани с 18 пассажирами, попал в серьезное ДТП в Ивановской области

Автобус, ехавший из Рязани, попал в серьезное ДТП в Ивановской области.

В ночь на 10 декабря в Ивановской области в ДТП попал автобус, ехавший из Рязани в Иваново. У села Золотниковская Пустынь он столкнулся с грузовой «Газелью».

В салоне автобуса находились 18 пассажиров.

Как сообщают "Ивановские новости" со ссылкой на областное УМВД, в салоне автобуса находились 18 пассажиров. Серьезно никто не пострадал.

В ДТП поучаствовала грузовая "Газель".

По фотографиям с места ДТП видно, что автобус передней частью кузова врезался в заднюю часть «Газели», после чего вылетел с дороги.