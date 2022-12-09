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НовостиОбщество9 декабря 2022 15:37

В Рязани открыли мемориальную доску Евгению Штонде

Церемонию приурочили ко Дню Героев Отечества
Источник:kp.ru
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат городской Думы, ректор РИРО Андрей Кашаев.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат городской Думы, ректор РИРО Андрей Кашаев.

9 декабря, в День Героев Отечества, в Рязани на фасаде школы №1 открыли мемориальную доску Евгению Штонде.

Гвардии капитан ВДВ Евгений Николаевич Штонда был выпускником школы №1. Он героически погиб в ходе спецоперации в Украине. Посмертно награжден Орденом Мужества.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат городской Думы, ректор РИРО Андрей Кашаев.

- Свою жизнь Евгений Штонда прожил как настоящий русский офицер - выполнил долг перед Родиной до конца, не бросил товарищей, не отступил перед лицом смерти и погиб как патриот, герой, верный сын своего Отечества. Уверена, что память о Евгении Николаевиче будет жить в городе, в том числе благодаря открытой сегодня мемориальной доске, - сказала Татьяна Панфилова.

Память о выпускнике теперь хранит мемориальная доска на фасаде родной школы.

Память о выпускнике теперь хранит мемориальная доска на фасаде родной школы.