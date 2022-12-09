Два ДТП и метель вечером 9 декабря погрузили Рязань в 10-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря Рязань погрузилась в десятибалльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали метель и два ДТП. По состоянию на 17:42, аварии произошли на Южной окружной дороге и Московском шоссе.

Движение транспорта затруднено на Московском шоссе – от автовокзала «Центральный» до площади Победы, на Касимовском шоссе, улице Есенина, улице Каширина, Первомайскому проспекту и других участках улично-дорожной сети Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!