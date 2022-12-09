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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 13:43

Водителя выехавшей на встречку бешеной маршрутки в Рязани оштрафовали

Водитель автобуса, грубо нарушив ПДД, пытался объехать возникший перед светофором затор
Источник:kp.ru
В Рязани оштрафовали маршрутчика, который выехал на встречку и ушел в занос.

В Рязани оштрафовали маршрутчика, который выехал на встречку и ушел в занос.

Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя автобуса одного из коммерческих маршрутов, который на улице Интернациональной в Рязани выехал на встречную полосу и ушел в занос. Ранее видеозапись с опасными маневрами маршрутчика появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Описанная ситуация возникла на светофоре вблизи остановки «Телезавод». По направлению к ОКБ образовался небольшой затор, который, по словам очевидца, нарушитель и решил объехать, грубо нарушив ПДД. В салоне были пассажиры.

Пресс-служба ГИБДД подтвердила, что 21-летний житель Рязани, управляя микроавтобусом, выехал на встречную полосу у дома №2 по улице Интернациональной для обгона попутных машин. По ч. 4 ст. 12.15 КоАП его наказали штрафом в размере 5 тыс. руб.