На Северной окружной Рязани вновь перекрыли движение по полосе

Пробки, к сожалению, вернулись на Северную окружную.
В пятницу, 9 декабря, автомобилисты сообщили, что на Северную окружную Рязани вернулись серьезные заторы.
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» разместили фотографию пробки на спуске из микрорайона Канищево. Причиной такого положения дел стало перекрытие правой полосы при движении в центр города от заправки и почти до пешеходного перехода у Второго карьера.
Автомобилисты сообщают, что полоса перекрыта с начала рабочей недели. Но в прежние дни заторы были меньше. Вечером пятницы ожидается пик заторов.
Напомним, что вице-губернатор Артем Бранов обещал, что движение по реконструируемому участку Северной окружной с 21 ноября будет осуществляться в четыре полосы.
Из-за ремонта на Северной окружной движение на проезде Шабулина практически остановилось.