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НовостиОбщество9 декабря 2022 12:44

На Северной окружной Рязани вновь перекрыли движение по полосе

Автомобилисты вынуждены терять время в заторах
Источник:kp.ru
Пробки, к сожалению, вернулись на Северную окружную.

Пробки, к сожалению, вернулись на Северную окружную.

В пятницу, 9 декабря, автомобилисты сообщили, что на Северную окружную Рязани вернулись серьезные заторы.

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» разместили фотографию пробки на спуске из микрорайона Канищево. Причиной такого положения дел стало перекрытие правой полосы при движении в центр города от заправки и почти до пешеходного перехода у Второго карьера.

Автомобилисты сообщают, что полоса перекрыта с начала рабочей недели. Но в прежние дни заторы были меньше. Вечером пятницы ожидается пик заторов.

Напомним, что вице-губернатор Артем Бранов обещал, что движение по реконструируемому участку Северной окружной с 21 ноября будет осуществляться в четыре полосы.

Из-за ремонта на Северной окружной движение на проезде Шабулина практически остановилось.

Из-за ремонта на Северной окружной движение на проезде Шабулина практически остановилось.