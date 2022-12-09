Напротив ОКБ на Интернациональной легковушка на скорости сбила 18-летнего рязанца.
Днем 9 декабря напротив ОКБ на улице Интернациональной «Лада Приора» на скорости сбила 18-летнего парня, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, пешеход оказался под колесами легковушки в тот момент, когда переходил дорогу вне «зебры».
В результате дорожного происшествия молодой человек получил травмы. Медики оказали пострадавшему помощь, а полиция устанавливает все обстоятельства случившегося в рамках проверки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!