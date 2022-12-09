Напротив ОКБ на Интернациональной легковушка на скорости сбила 18-летнего рязанца.

Днем 9 декабря напротив ОКБ на улице Интернациональной «Лада Приора» на скорости сбила 18-летнего парня, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, пешеход оказался под колесами легковушки в тот момент, когда переходил дорогу вне «зебры».

В результате дорожного происшествия молодой человек получил травмы. Медики оказали пострадавшему помощь, а полиция устанавливает все обстоятельства случившегося в рамках проверки.

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