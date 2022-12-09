Рязанской области могут выделить 1,2 млрд рублей на замену теплотрасс и канализации

Рязанской области могут выделить 1,2 млрд рублей в 2023-2024 годах на замену тепловых и канализационных сетей.

Рязанская область рассчитывает получить 1,2 млрд рублей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом вице-губернатор Артем Бранов заявил по итогам заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ. Оно прошло на площадке Совфеда РФ.

По словам Бранов, программа будет запущена в 2023 году. В 2023-2024 годах регион планирует привлечь 1,2 млрд рублей.

«Это позволит реконструировать свыше 12 километров тепловых и около 5 километров канализационных сетей», - написал вице-губернатор на своей официальной страничке.