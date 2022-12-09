Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин поучаствовал в заседании Совета законодателей РФ.

8 декабря председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Провели его председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая. Приглашены были руководители профильных комитетов обеих палат Парламента РФ, федеральных и региональных органов государственной власти.

Перед тем, как перейти к общей повестке, Валентина Матвиенко обратилась к законодателям с приветственным словом. Особый акцент она сделала на социально-экономическом развитии России в условиях адаптации к новым вызовам, а также на реализации плана первоочередных действий по поддержанию стабильности экономики. Председатель Совфеда подчеркнула, что регионам необходимо уметь пользоваться дополнительными полномочиями, которыми они наделены, в интересах социально-экономического развития и защиты регионов и граждан.

- Это особенно важно, и все ветви и уровни власти должны работать максимально слаженно, эффективно и дисциплинированно. Необходимо изнутри усилить парламентский контроль за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей, - высказалась Валентина Матвиенко.

Вячеслав Володин назвал приоритетной задачей региональных парламентариев формирование законодательной базы, дополняющей и усиливающей федеральные меры поддержки с учетом особенностей конкретных субъектов. Он привел в пример ряд законов, нацеленных на укрепление ключевых отраслей экономики, содействие малому и среднему предпринимательству, смягчение регуляторных правил, помощь региональным бюджетам.

Председатель Госдумы выступил с инициативой введения временных ограничений для реализации процедур освоения дополнительно направленных в регионы федеральных средств:

- Если субъект затягивает процедурные вопросы более чем на три месяца, выделенные на реализацию нацпроектов, средства должны перераспределяться другим регионам, где более ответственно подходят к достижению целей развития, - предложил Вячеслав Володин.

После заседания Аркадий Фомин, комментируя его итоги, заострил внимание на необходимости расширения региональных инструментов поддержки экономики и граждан. Важную роль в этом контексте играет обмен опытом с другими регионами.

– В условиях беспрецедентных вызовов, вызванных и распространением новой коронавирусной инфекции, и внешними санкционными ограничениями, нами своевременно были приняты комплексные решения, направленные на помощь бизнесу, повышение инвестиционного имиджа региона, поддержку граждан, что позволило в целом сохранить стабильность социально-экономической ситуации, обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед людьми. Мы обязательно продолжим работу над законами, которые позволят Рязанской области и дальше развиваться. Уже сейчас мы понимаем, что получим значительную поддержку из федерального бюджета, которая будет направлена на решение актуальных для наших жителей вопросов. Мы должны работать еще более слаженно и эффективно, чтобы справиться со всеми задачами в социально-экономической сфере. Реализовать эти задачи нам под силу, тем более с учетом того, что регионам даны дополнительные полномочия, которыми необходимо активно пользоваться, – заявил Аркадий Фомин.