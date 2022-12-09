Администрация Рязани: 9 декабря в городе заменят 119 светильников

9 декабря в Рязани заменят 119 светильников.

9 декабря в Рязани продолжились работы по замене уличного освещения. Совокупно за день планируется смонтировать 119 светильников, сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу работы были запланированы на улицах Матросова, Комбайновой, Соборной, Новоселов, Княжье поле, а также в 7-м Мервинском проезде, в поселке Южный и в Мемориальном парке.

8 декабря, по данным мэрии, в Рязани удалось смонтировать 82 светильника. Как отмечают чиновники, работы по контракту на замену 15 тыс. фонарей ведутся с опережением графика.