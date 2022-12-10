Игорь Мурог провел утренний обход РГУ им. Есенина

Игорь Мурог пообщался со студентами и преподавателями во время своего обхода РГУ им. Есенина.

Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог совершил утренний обход РГУ им. Есенина и проверил условия, в которых обучаются студенты.

Многочисленные обращения студентов и преподавателей (в том числе напрямую к и.о. ректора через соцсети) потребовали от главы РГУ личной ревизии аудиторий и подсобных помещений.

В ходе осмотра центрального корпуса вуза подтвердились проблемы с освещением ряда аудиторий, наличие изношенной мебели, отсутствия туалетной бумаги в уборных. Из-за закрытия университетской столовой регулярно возникают очереди в буфет. Однако основной, неотложной целью обхода был мониторинг температур в учебных помещениях, которые из-за слабой теплоизоляции, в условиях зимних ветров и морозов, стали стремительно выхолаживаться. Сегодня было потепление, но в прежние дни холод в некоторых аудиториях вынуждал студентов и преподавателей РГУ проводить занятия в верхней одежде.

Обход помещений вуза сопровождался общением Игоря Мурога с учащимися, которых он заверил, что проблема низких температур в аудиториях будут решена – нужно лишь немного потерпеть. Студенты с энтузиазмом откликнулись на слова врио ректора. Пока же, внимая совету нового главы РГУ, молодежь пообещала утепляться, носить теплую обувь.

Еще одна проблема вуза, с первых шагов выявленная новым врио – устаревший парк компьютерной техники. ПК в специализированных аудиториях настолько изношены, что подчас даже не включаются, в результате чего студенты вынуждены пользоваться на занятиях личными ноутбуками.

«Холодные аудитории и устаревшее оборудование, к сожалению, следствие трудной и долгосрочной проблемы отсутствующего финансирования», - констатировал врио ректора, пообещав тем не менее максимально оперативно ситуацию разрешить.

Одна из студенток посетовала новому главе РГУ, что некоторые преподаватели «не приветствуют» использование современной техники в процессе занятий. На это врио ректора заявил, что для нужд обучения надо использовать разные ресурсы.

Руководитель университета также отметил, что студенты могут написать ему о своих проблемах в соцсетях.