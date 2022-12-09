В 2023 году в Рязанской области увеличится плата за детский сад

С 1 января 2023 года размер платы за детский сад в Рязанской области увеличится на 5,5%.

С 1 января 2023 года в Рязанской области увеличится плата за детский сад. Новые расценки содержатся в постановлении правительства, официально опубликованном 6 декабря. Ранее публиковался проект этого документа.

Так, в Рязани плата за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях составит 2352 руб. вместо 2229 руб., то есть увеличится на 5,5%.

На те же 5,5% подорожают детсады в других муниципальных образованиях. По области (кроме Рязани) размер платежа теперь варьируется между 1583 руб. и 2251 руб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Опубликованы все тарифы ЖКХ в Рязани после повышения с 1 декабря

КП-Рязань рассказывает, какие конкретно тарифы теперь действуют в Рязанской области на отопление, ГВС, ХВС, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора (подробнее).