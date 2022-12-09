Анна Коонен стала штатным режиссером Рязанского театра кукол.

Штатным режиссером Рязанского театра кукол стала Анна Коонен, постановщик спектакля «Синяя Борода», который вошел в лог-лист «Золотой маски-2022».

«Синяя борода» - не просто постановка, а дипломная работа выпускницы ГИТИС. Спектакль сразу получил признание публики и критиков. Эксперты совета Национальной театральной Премии «Золотая маска» включили спектакль в число самых заметных постановок сезона 2021-2022, а Анна Коонен стала обладателем специальной премии «За театральную поэзию».

Анна Коонен - выпускница ГИТИС и Институт современного искусства.

На данный момент на ее счету около десятка режиссерских работ.

В Рязанском театре кукол служит с 2022 года.

«Рязанский театр кукол стал не просто домом для моего дипломного спектакля, он стал местом сотворчества. Здесь я могу воплотить множество своих идей в компании талантливых, профессиональных, смелых и очень преданных своему делу людей. Я уверена, что нас ждет очень интересное путешествие», - сказала режиссер.

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