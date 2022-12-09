На 107-й День рождения РГУ им. Есенина прошла торжественная церемония поднятия флага России

9 декабря, состоялась торжественная церемония поднятия флага в рамках 107-го Дня рождения Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, а также памятной даты – Дня Героев Отечества.

На праздничном мероприятии торжественную речь произнес Герой России путешественник-полярник Михаил Малахов. Он является первым россиянином, который за тысячелетнюю историю страны первым донес трехцветный российский флаг до Северного полюса и вернул его обратно. Путешественник подчеркнул, что очень важно всегда иметь в жизни «символические вещи» и гордиться принадлежностью к Великой нации.

Врио ректора РГУ им. Есенина Игорь Мурог также поздравил всех присутствовавших со знаменательным днем, 107-й годовщиной со дня образования университета.

На церемонии были студенты и профессорско-преподавательский состав.