Арендодателям Центрального рынка в Рязани продлили разрешения до 2030 года

Компаниям-арендодателям, работающим на территории Центрального рынка в Рязани, продлили разрешения до 2030 года.

Администрация Рязани продлила срок действия разрешений на право организации розничных сельскохозяйственных рынков для ООО «Бастион» и ООО «Сфера», а также розничного специализированного рынка для ООО «Ямской тракт». Соответствующие постановления официально опубликованы на сайте органа власти.

Все три организации ведут свою деятельность на территории Центрального рынка. У ООО «Бастион» и ООО «Сфера» разрешения продлены до 31 декабря 2030 года, у ООО «Ямской тракт» (часть рынка со стороны улицы Горького) - до 25 сентября 2030 года.