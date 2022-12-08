На Лыбедском бульваре в Рязани продолжают заливать каток. Видео с новогодним настроением.

Вечером 8 декабря в Рязани продолжали заливать каток на Лыбедском бульваре. Каток расположен вокруг металлической елки у отеля «Старый город». По соседству с катком будет работать прокат коньков

Ледовую площадку начали готовить на Лыбедском бульваре 1 декабря, заливать – со 2 декабря.

Ранее КП-Рязань рассказывала, что в 2021 году каток для рязанцев работал бесплатно в будние и выходные дни с 10:00 до 14:00. Чтобы покататься вечерком, необходимо было заплатить символические 50 рублей (читать подробнее).

Появилось вечернее видео заливки катка на Лыбедском бульваре в Рязани.

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