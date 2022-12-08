На 9 декабря в Рязанской области прогнозируют метель и снежные заносы. Потепление продолжится.

9 декабря в Рязанской области температура еще немного повысится. В прогнозе регионального филиала Росгидромета - снегопады и сильный, порывистый ветер.

В пятницу температура воздуха ожидается в пределах -10...-5 градусов ночью и -6...-1 градуса днем. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

По области метеорологи прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Кое-где возможны метель, снежные заносы. Сохранится гололедица.

Продолжится потепление и в субботу-воскресенье. Столбики термометров поднимутся даже выше 0. Вытеснение царившего долгое время морозного антициклона атлантическими циклонами, вместе с которыми в регион пробиваются теплые воздушные массы, будет сопровождаться осадками.