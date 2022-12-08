Дело о разглашении государственной тайны направили в рязанский суд. Обвиняют экс-сотрудника правоохранительных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи рязанского УФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего «руководящего сотрудника правоохранительных органов». Его обвиняют в разглашении государственной тайны.

Следствие установило, что обвиняемый сообщил тайную информацию знакомым из коммерческой организации о том, что их компания попадет в ближайшее время под оперативно-розыскные мероприятия. Искать будут нарушения миграционного законодательства.

Следователи собрали достаточно доказательств, и в ближайшее время дело начнут рассматривать в суде.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский Юрий Чешковский отделался условным сроком за получение взятки. Всего за 20 тысяч рублей он обещал предупреждать работников кафе о грядущих проверках по линии миграционного управления (читать подробнее).

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