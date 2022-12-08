Прокуратура добивается для рязанского депутата Володина реального срока заключения.

Прокуратура Советского районного суда Рязани посчитала, что 3,5 года условного лишения свободы для депутата Рязанской городской Думы Дмитрия Володина – слишком мягкое наказание.

«Его исправление может быть достигнуто только путем применения к нему наказания, связанного с изоляцией от общества», - говорится в прокурорских документах, скриншотами которых и поделился депутат.

Ранее сообщалось, что следствие и суд пришли к выводу, что народный избранник получил 420 тысяч рублей, чтобы компенсировать расходы на депутатскую деятельность (читать подробнее).

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