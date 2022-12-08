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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 11:23

Прокуратура добивается для рязанского депутата Володина реального срока заключения

Прокурорские работники считают, что условного срока мало для «исправления»
Источник:kp.ru
Прокуратура добивается для рязанского депутата Володина реального срока заключения.

Прокуратура добивается для рязанского депутата Володина реального срока заключения.

Прокуратура Советского районного суда Рязани посчитала, что 3,5 года условного лишения свободы для депутата Рязанской городской Думы Дмитрия Володина – слишком мягкое наказание.

«Его исправление может быть достигнуто только путем применения к нему наказания, связанного с изоляцией от общества», - говорится в прокурорских документах, скриншотами которых и поделился депутат.

Ранее сообщалось, что следствие и суд пришли к выводу, что народный избранник получил 420 тысяч рублей, чтобы компенсировать расходы на депутатскую деятельность (читать подробнее).

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