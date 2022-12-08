В Рязани три дня назад бесследно исчез 13-летний школьник Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязани без вести пропал школьник 2009-го года рождения Газитов Ренат. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Мещера» 8 декабря.

О местонахождении мальчика ничего не известно с понедельника, 5 декабря.

Волонтеры перечислили приметы 13-летнего: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые и короткостриженые, глаза голубого цвета.

Был одет в черные куртку с капюшоном, джинсы и шапку, а также в белые кроссовки.

Рязанцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: +7(4912)51-21-71, +7(920)980-21-71 или 112.