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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:08

В Рязани три дня назад бесследно исчез 13-летний школьник

13-летний мальчик пропал 5 декабря 2022 года
Источник:kp.ru
В Рязани три дня назад бесследно исчез 13-летний школьник

В Рязани три дня назад бесследно исчез 13-летний школьник

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязани без вести пропал школьник 2009-го года рождения Газитов Ренат. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Мещера» 8 декабря.

О местонахождении мальчика ничего не известно с понедельника, 5 декабря.

Волонтеры перечислили приметы 13-летнего: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые и короткостриженые, глаза голубого цвета.

Был одет в черные куртку с капюшоном, джинсы и шапку, а также в белые кроссовки.

Рязанцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: +7(4912)51-21-71, +7(920)980-21-71 или 112.