Рязанский Торговый городок откроется вместе с новогодней ярмаркой 20 декабря

Рязанский Торговый городок откроется вместе с ярмаркой 20 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что рязанский Торговый городок откроется 20 декабря одновременно с новогодней ярмаркой. Информация об этом появилась на сайте правительства Рязанской области.

Рязанцы смогут посетить ярмарку, размещенную в обновленном Торговом городке, до 8 января 2023 года. На ней выставят изделия рязанских ремесленников: различные сувениры, игрушки и куклы. Из еды можно будет найти соленья, мясо, рыбу, овощи, колбасы, хлеб, сыры, молоко, творог и сладости.

Ярмарки будут открыты для посещения с 11:00 до 19:00 по будням, а в выходные и праздничные дни – с 12:00 до 21:00.

Кроме того, на выходные и праздничные дни на территории рязанской ВДНХ намечена концертно-развлекательная программа.