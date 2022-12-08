Новый врио ректора РГУ намерен погасить долг вуза за счет экономии

Игорь Александрович Мурог.

Новый врио ректора Рязанского госуниверситета Игорь Мурог намерен экономить на доплатах преподавателям и оплате коммунальных услуг, чтобы сократить долги вуза. Об этом КП-Рязань рассказал осведомленный источник.

По неофициальной информации долги РГУ им. С.А. Есенина составляет около 40 млн рублей, и копятся уже несколько лет.

- Игорь Мурог зашел в читальный зал библиотеки и обратился к директору, чтобы та расшторила окна по максимуму и выключила свет, - рассказал источник.

Ранее стало известно, что новый руководитель вуза повышает внутреннюю дисциплину, отлавливая опаздывающих студентов, преподавателей, деканов.

Напомним, Игоря Мурога назначили врио ректора РГУ 20 ноября.