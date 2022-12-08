Рязанская область в ближайшие три года получит более 65,5 миллиарда рублей

Андрей Макаров рассказал, что Рязанская область получит свыше 65,5 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рязанскую область в ближайшие три года ожидают субсидии в размере более 65,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ от Рязанской области Андрей Макаров 7 декабря.

Общий объем трансфертов увеличился почти в два раза по итогам второго чтения федерального бюджета.

Деньги пойдут на выравнивание бюджетной обеспеченности и частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Помимо этого, средства будут направлены на социальную помощь для граждан. В частности, на закупку лекарств для отдельных категорий граждан, лечебное питание для детей-инвалидов.

Некоторую часть денег планируют затратить на благоустройство городской среды и сельских территорий. Кроме того, в планах на эти деньги обеспечить пожарную безопасность в лесах, отремонтировать музеи и модернизировать водоснабжение.

Деньги также будут направлены на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные работы. Кроме того, дополнительные субсидии будут выделены аграриям на выращивание масличных культур.