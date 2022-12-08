Новогоднее приключение «Гринч - похититель Нового года» ждет юных рязанцев в РДМ

С 23 по 30 декабря и 3 по 6 января в Рязанском дворце молодежи юным зрителям предлагают поучаствовать в захватывающем новогоднем приключении. Программа «Гринч — похититель Нового года» - это не только красочное представление, но и игры у елки, дискотека и фотосессия со сказочными персонажами.

«В одном маленьком сказочном городе каждый человек любил Новый год. Но только Гринч, проживающий к северу от города, терпеть его не мог. Гринч ненавидел Новый год и весь новогодний период. И задумал Гринч похитить у жителей города праздник. Но как же это сделать? Как лишить людей Нового года? Надо украсть Деда Мороза. И подарки. Так он и сделал…И только чудесные волшебные снежинки способны вернуть магию в Новый год и веру в чудо», - так звучит анонс представления.

Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, Яндекс.Афиша и в кассе Дворца Молодежи. Возрастное ограничение 0+.