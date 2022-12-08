В Верхнем городском парке Рязани разместят QR-коды до конца декабря

Татьяна Панфилова провела прием граждан в Рязгордуме. Фото: сайт Рязанской городской думы.

Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова провела прием граждан, сообщается на сайте ведомства.

К главе Рязани обратился рязанец Алексей Конюшин с предложением о размещении QR-кодов на Аллее путешественников в Верхнем городском парке для оперативного получения информации о знаменитых путешественниках.

Сообщается, что Рязанский музей путешественников на данный момент подготавливает краткие справочные материалы, которые в будущем разместят на сайте музея. Затем будут готовы и сами коды.

Панфилова предложила ускорить процесс размещения QR-кодов, чтобы завершить работу до конца декабря. Так, туристы и жители региона смогут пользоваться ими уже во время новогодних праздников.