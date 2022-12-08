Замгубернатора Швакова раскритиковала прежнюю работу по вывозу мусора

Замгубернатора Юлия Швакова высказалась на тему вывоза мусора в Рязанской области. Внимания этому вопросу, по ее мнению, практически не уделялось.

Замгубернатора Юлия Швакова высказалась в соцсетях на тему вывоза мусора в Рязанской области. По сути, она подвергла критике прежнюю работу в этой сфере. В облправительстве именно Швакова занимается вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами и дважды в неделю собирает совещания по этой теме.

«Вопрос злободневный, проблемы копились годами. Считаю, что внимания ему практически не уделялось. Только сейчас удалось хотя бы определить все зоны ответственности и прекратить «кивание» друг на друга», - заметила высокопоставленная чиновница.

В частности, зоной ответственности управляющих компаний Швакова обозначила обустройство и содержание в надлежащем состоянии контейнерных площадок у многоквартирых домов, включая подбор мусора. Она подчеркнула, что расходы на эти цели включены в плату за содержание жилья. При этом те же функции для ИЖС выполняет местная администрация.

Региональный оператор, в сою очередь, должен соблюдать график вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой.

Также Швакова ретранслировала официальные разъяснения от Минприроды России о составе отходов:

«Растительные отходы и крупногабаритные отходы от капитального ремонта, шины и все то, что образовано вне жилого помещения, вывозится УК и ОМСУ (органами местного самоуправления — Ред.) отдельно. Снабдили этой информацией и муниципалитеты, и УК», - написала замгубернатора.