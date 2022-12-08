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НовостиАвто8 декабря 2022 8:26

ГИБДД будет круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах Рязани в метель

ГИБДД обратилось к рязанским водителям из-за метели
Источник:kp.ru
ГИБДД будет круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах Рязани в метель

ГИБДД будет круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах Рязани в метель

Фото: Олег УКЛАДОВ

Подразделения ГИБДД по Рязанской области будут в круглосуточном режиме отслеживать дорожную ситуацию в связи приближающимся циклоном.

Сотрудники ДПС просят рязанцев соблюдать правила дорожного движения, а если попали в «критическую ситуацию на дороге или ДТП», звонить по телефонам: 112, (4912) 29-74-54, 29-74-64.

Ранее сообщалось, что 8 декабря рязанцев ждут метель, снежные заносы и сильный ветер (читать подробнее).

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