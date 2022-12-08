ГИБДД будет круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах Рязани в метель
Фото: Олег УКЛАДОВ
Подразделения ГИБДД по Рязанской области будут в круглосуточном режиме отслеживать дорожную ситуацию в связи приближающимся циклоном.
Сотрудники ДПС просят рязанцев соблюдать правила дорожного движения, а если попали в «критическую ситуацию на дороге или ДТП», звонить по телефонам: 112, (4912) 29-74-54, 29-74-64.
Ранее сообщалось, что 8 декабря рязанцев ждут метель, снежные заносы и сильный ветер (читать подробнее).
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