ГИБДД будет круглосуточно отслеживать ситуацию на дорогах Рязани в метель Фото: Олег УКЛАДОВ

Подразделения ГИБДД по Рязанской области будут в круглосуточном режиме отслеживать дорожную ситуацию в связи приближающимся циклоном.

Сотрудники ДПС просят рязанцев соблюдать правила дорожного движения, а если попали в «критическую ситуацию на дороге или ДТП», звонить по телефонам: 112, (4912) 29-74-54, 29-74-64.

Ранее сообщалось, что 8 декабря рязанцев ждут метель, снежные заносы и сильный ветер (читать подробнее).

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