В селе Петровичи Спасского района откроется новый ФАП

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7 декабря губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков в рамках рабочей поездки в Спасский район осмотрел строящийся фельдшерско-акушерский пункт в селе Петровичи.

Медицинское учреждение ранее располагалось в приспособленном помещении. В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», партийного проекта «Здоровое будущее» и народной программы партии построено новое здание, место для которого определялось совместно с местными жителями. Сейчас работы завершаются, проводится лицензирование. ФАП оснащен мебелью и необходимым оборудованием. Имеются электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр и др. Предусмотрены кабинеты для приема посетителей, процедурный и акушерский, стерилизационная и комната для хранения лекарств. Созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь медицинская помощь будет оказываться в соответствии с современными стандартами. Помимо жителей села Петровичи фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать население сел Выползово, Сумбулово и Ярустово. Прием пациентов начнется в январе.

Павел Малков подчеркнул, что развитие первичного звена здравоохранения является одной из приоритетных задач сегодня.

«Модульные ФАПы продолжим строить очень активно. В регионе уже создана карта с указанием действующих фельдшерско-акушерских пунктов и тех, которые необходимо возвести», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что ФАПы, которые строятся в настоящее время в регионе, должны быть не хуже того, что появился в Петровичах. «Это новый объект, который соответствует современным требованиям. Приобретено хорошее медицинское оборудование, есть персонал, который там будет работать. Объект можно назвать образцовым и нужно использовать для тиражирования. Ровно такие же строятся в других муниципальных образованиях региона и будут строиться в дальнейшем», – прокомментировал лидер рязанских единороссов.

В следующем году в регионе планируется построить 15 ФАПов с использованием модульных быстровозводимых конструкций.