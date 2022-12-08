Полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку в Рязани

Следователи областного УМВД ищут очевидцев ДТП с пешеходом на Первомайском проспекте. Оно случилось еще 19 августа. Тогда примерно в 20:30 на Первмайском проспекте у дома 47/1 сбили 75-летнюю женщину.

Наезд совершил 32-летний рязанец на автомобиле ВАЗ. По предварительной информации, пенсионерка пересекала проезжую часть не по переходу.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться по телефону 8(4912)44-46-08 или непосредственно в следственное управление на улице Фирсова, 12к1.