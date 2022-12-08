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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:41

На поддержку семей с детьми Рязанская область получит дополнительно 6 миллионов рублей

Семьи, у которых появится третий и последующий ребенок, будут получать ежемесячные выплаты
Источник:kp.ru
На поддержку семей с детьми Рязанская область получит дополнительно 6 миллионов рублей.

На поддержку семей с детьми Рязанская область получит дополнительно 6 миллионов рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Рязанская область дополнительно получит более шести миллионов рублей на поддержку семей с детьми. Об этом сообщил рязанский губернатор у себя в соцсетях.

Средства поступят из резервного фонда правительства РФ. Деньги направят на ежемесячные выплаты многодетным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Финансирование на данную меру поддержки в этом году составляет 24 миллиона рублей.

Глава региона напомнил, что на данный момент меняется система поддержки многодетных семей, это направление отныне курирует министерство социальной защиты.

«Делаем так, чтобы было удобно людям. Поэтому для нас очень важна дополнительная помощь федерального центра», - заявил Малков.