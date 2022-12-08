Рязанцев 8 декабря ждут метель, снежные заносы и сильный ветер

Метеопредупреждение о метели в Рязани 8 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром и днем 8 декабря местами на территории Рязанской области ожидается снег - ухудшение видимости до тысячи метров. Кроме того, возможна метель при порывах ветра до 17 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В ведомстве просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- не использовать для освещения открытый огонь.

Ранее уже сообщалось, что 8 декабря и к выходным Рязань накроет циклон со снегопадами и плюсовой температурой (читать подробнее).

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