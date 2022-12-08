На Новый год в Рязани не будет крупных массовых мероприятий и фейерверков

Администрация Рязани отказалась от крупных массовых мероприятий с перекрытием дорожного движения в центре Рязани и фейерверков.

Крупных массовых мероприятий с перекрытием дорожного движения в центре Рязани и фейерверков на Новый год не будет. Такая информация, подтверждающая предыдущее решение, прозвучала на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации 7 декабря.

Тем не менее, ряд новогодних и рождественских мероприятий в период с 20 декабря по 8 января в Рязани организуют Все они будут носить локальный характер. Главной среди таких локальных площадок станет Лыбедский бульвар.

«Также праздничные активности запланированы на площадках перед зданием ДК «Приокский» и перед Зеленым театром в ЦПКиО; на территории МАУК «Лесопарк»; на Монастырской площади в поселке Солотча и на территории бывшего хлебозавода №1», - перечисляет пресс-служба горадминистрации.

Руководители учреждений культуры, образования и спорта, задействованных для проведения мероприятий, должны будут провести с ответственными лицами дополнительные инструктажи по поводу пропускной системы. Им же поручено проверить состояние первичных средств пожаротушения, обеспечить бесперебойность систем сигнализации, видеонаблюдения и коммунальной инфраструктуры.