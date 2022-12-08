Малков на Солотчинском мосту: Если увидите в мороз дорожников, не удивляйтесь

Малков на Солотчинском мосту в Рязани: Если увидите в мороз дорожников на мосту, не удивляйтесь.

Губернатор Павел Малков по пути в рабочую командировку в Спасский район осмотрел Солотчинский мост через Оку. По словам главы региона, пока идут разбирательства в суде, необходимо поддерживать мост в рабочем состоянии.

«Ранее поручил минтрансу постоянно проводить ямочный ремонт - столько, сколько понадобится», - напомнил Малков.

Губернатор пояснил, что зимой ремонтируют мост с помощью литых смесей, которые можно применять при температуре до -25.

«Поэтому, если увидите в мороз дорожников на мосту, не удивляйтесь, все по технологии», - заверил Малков.

Ранее сообщалось, что Солотчинский мост прослужит мост примерно пять-семь лет. Затем переправу закроют на серьезную реконструкцию. Но произойдет это только после того, как через Оку построят мост-дублер (читать подробнее).

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