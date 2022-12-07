Жилые дома, сады и школы. В рязанской Песочне 8 декабря отключат отопление и горячую воду

Горячей воды и отопления 8 декабря не будет на трех улицах Рязани. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В четверг, 8 декабря, в рязанской Песочне частично отключат горячую воду и отопление. Приостановка подачи тепла в жилые дома и социальные объекты микрорайона вызвана необходимостью срочной замены запорной арматуры на улице Новоселов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- По информации МУП «РМПТС», в связи с обнаружением повреждения на участке 4-й тепломагистрали 8 декабря в районе улицы Новоселов, дом 35 будет проводиться замена запорной арматуры. Работы планируется завершить в сжатые сроки, - говорится в сообщении.

В связи с предстоящим ремонтом померзнуть придется жильцам нескольких домов на улицах Тимакова, Новоселов и Касимовском шоссе. Помимо многоэтажек без тепла и горячей воды останутся и учреждения социальной сферы: детские сады, школы и стоматологическая поликлиника. Работы по замене арматуры продлятся до вечера.

Адреса, по которым приостановится подача горячей воды и отопления 8 декабря 2022 года:

С 9.00 до 14.00:

- улица Тимакова, дома 9, 11 – 15/23;

- улица Новоселов, дома с 23 корпус 1 по 35 корпус 2;

Также отключат тепло в школе №63, родильном доме №1 и стоматологической поликлинике №4.

С 9.00 до 18.00:

- Касимовское шоссе, дома 46 – 56;

- улица Новоселов, дома с 33 по 33 корпус 6;

- улица Тимакова, дома 3 – 7.

Также тепла не будет в детских садах №№138, 147 и в школе №67.