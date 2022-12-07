В Совете законодателей РФ обсудили тему обеспечения органов местного самоуправления квалифицированными кадрами.

Члены Совета законодателей при Федеральном собрании России 6 декабря обсудили вопросы обеспечения квалифицированными кадрами органов местного самоуправления. Заседание комиссии по делам федерации, региональной политике и местному самоуправлению провел председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

На заседании прозвучало предложение о включении в государственные программы комплексных мероприятий, направленных на развитие профессиональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления. По мнению участников, образовательные программы должны быть вариативными, своевременно обновляться. Предполагается использование дистанционных технологий с элементами самообразования и самоподготовки.

«Участники заседания отметили необходимость содействия внедрению в муниципальных образованиях информационных правовых систем и привлечения к наставничеству государственных и муниципальных служащих, имеющих большой стаж, опыт и квалификацию», - сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Аркадий Фомин, комментируя итоги заседания, напомнил об ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления в целом как перед населением, так и перед государством.

«Мы прекрасно понимаем, что это ответственность за выработку стратегии социально-экономического развития своей территории и реализацию поставленных задач, решение которых под силу только профессионально подготовленным кадрам. Проект решения как раз и направлен на то, чтобы органы власти всех уровней еще раз обратили внимание на важность данного вопроса», - пояснил Аркадий Фомин.

Также председатель Рязанской областной Думы отметил, что рекомендации носят практический характер, и если хотя бы часть из них будет реализована, то это будет иметь положительный эффект.