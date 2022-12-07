400 тысяч чужих рублей. Экс-председатель товарищества под Рязанью более пяти лет тратил деньги жильцов на свои нужды

Экс-председатель ТСН более пяти лет тратил деньги жильцов по своему усмотрению. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя одного из товариществ собственников недвижимости. Мужчина обвиняется в присвоении крупной суммы денег, принадлежащей ТСН, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Деньгами жильцов мужчина распоряжался долгое время – с января 2017 года по май 2022 года. Хитрый председатель забирал часть полученных денег и тратил их по своему усмотрению. В итоге за пять с небольшим лет товарищество лишилось почти 400 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении экс-председателя возбудили по части 3 статьи 160 УК России. В настоящее время следователи собирают доказательства вины мужчины. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Рязанскому району.