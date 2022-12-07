Звездный спектакль «Tout paye, или Все оплачено» - на сцене Рязанской филармонии

Спектакль «Tout paye, или Все оплачено» будет дан в Рязани 18 декабря на площадке Филармонии. Начало - в 19:00.

Спектакль «Tout paye, или Все оплачено», поставленный на сцене «Московского Театра «Ленком» эстонским режиссером Эльмо Нюганенем, все эти годы идет с неизменными аншлагами. Не только благодаря уникальному звездному составу, но и благодаря тому, что поднимает одну из самых остро стоящих проблем: могут ли деньги помочь найти дружбу и любовь?

Лёгкий, красочный, ироничный и пикантный спектакль по пьесе французского драматурга прошлого века Ива Жамиака поставит героев в самое неудобное положение. Завязка – почти провокация: богатый господин решил за деньги приобрести семейное счастье и искренние чувства. Ироничная и чуть сентиментальная постановка в финале отсылает к Мюнхгаузену». Улыбайтесь, господа…

В главных ролях:

- Машу - Андрей Леонов, Заслуженный артист России;

- Александр - Дмитрий Певцов, Народный артист России, Лауреат Государственной премии России;

- Элеонора - Анна Якунина, Народная артистка России;

- Мелия - Ирина Серова, Заслуженная артистка России;

- Вирджиния - Алена Митрошина/Александра Волкова;

- Поло - Игорь Коняхин / Сергей Пиотровский.

Спектакль «Всё оплачено» удивительно красивый и трогательный, в нем много эпизодов, которые можно играть как отдельные эстрадные номера. Зритель получает полный спектр положительных эмоций.

Искромётная история с перевёртышами, со сценами, достойными отдельных мини спектаклей, невероятно смешная и по-своему грустная. Славу постановки обеспечивает, в том числе, и великолепный актерский состав!

Продолжительность спектакля - 3 часа с одним антрактом. Билеты по ссылке.