Супружескую пару из Рязани осудили за зверское убийство случайного знакомого. Вот что они сделали

Супружескую пару из Рязани осудили за зверское убийство случайного знакомого.

7 декабря Рязанском областном суде рассмотрели уголовное деле в отношении Александра и Инны Макаровых. Супругов признали виновными в зверском убийстве мужчины.

Как установили следователи Московского МСО и суд, в августе 2021 года во дворе дома на окраине Рязани Макаровы распивали алкоголь с мужчиной, с которым они только-только познакомились.

Вскоре между мужчинами началась ссора, якобы из-за того, что гость начал приставать к хозяйке дома. Они подрались, а хозяйка дома схватила молоток и несколько раз ударила им по голове лежащего мужчины. Потом Макаров отобрал инструмент у жены и сам стал добивать случайного знакомого. На этом он не остановился, нашел бетонный блок и два раза бросил его на голову и грудь мужчине.

От полученных травм потерпевший скончался на месте, а супруги скрылись.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил Александра Макарова к лишению свободы сроком на 12 лет, Инну Макарову – на 12 лет и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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