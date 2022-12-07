В Рязанской области появились на свет Адриана, Космос и Лука

Рязанцы назвали своих рожденных детей редкими именами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рязанский ЗАГС поделился самыми популярными и редкими именами, какими называли родившихся младенцев в ноябре.

При выборе имен в рамках регистрации рождения пользовались успехом следующие мужские и женские имена:

Александр, Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Марк, Роман, Ярослав;

Алиса, Анастасия, Варвара, Виктория, Ева, Мария, Милана, Полина, София.

Кроме того, рязанцы отличились оригинальностью, называя своих детей необычными именами. Среди мальчишеских редких имен – Аристарх, Демьян, Демид, Захар, Космос, Лука, Платон, Серафим; девчачьих – Анфиса, Адриана, Антонина, Аврора, Марта, Серафима, Эвелина, Яна.