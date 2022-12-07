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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:24

МП «КВЦ» посоветовал рязанцам внимательно проверять платежные квитанции перед оплатой. И вот почему

КВЦ рекомендует рязанцам внимательно проверять квитанции из-за строки «Страхование»
Источник:kp.ru
Рязанцев призвали проверять квитанции перед оплатой коммунальных услуг.

Рязанцев призвали проверять квитанции перед оплатой коммунальных услуг.

Фото: Даниил ОПАРИН

Муниципальное предприятие «Кустовой вычислительный центр» обратился к жителям Рязани с просьбой перед оплатой коммунальных услуг внимательно проверять платежные квитанции. Сообщение появилось на сайте организации в среду, 7 декабря.

Причиной стала дополнительная графа «Страхование», которую стали включать в некоторые платежки.

- «Кустовой вычислительный центр» информирует о том, что в едином платежном документе предприятия нет строки «Страхование», и ее включение не планируется, - сообщили в КВЦ.

В пресс-службе КВЦ отметили, что во избежание лишних трат рязанцам, оплачивающим коммунальные услуги не в кассах муниципального предприятия, следует внимательно проверять наличие или отсутствие данной графы в квитанциях.