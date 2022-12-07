В рязанский детсад поставляли фальсификат - сметану, сливочное масло и молоко

В один из детсадов Рязани поставляли фальсификат - сметану, сливочное масло и молоко.

Подмосковное ООО «Масленица» поставляло в один из детских садов Рязани фальсифицированную молочную продукцию. Этот факт установило управление Россельхозназора по Рязанской и Тамбовской областям, о чем сообщило на официальном сайте.

Сметана приезжала в детский сад из Калужской области, сливочное масло — из Ростовской, молоко — из Саратовской.

«В вышеуказанной молочной продукции были обнаружены соответственно жиры растительного происхождения, консерванты. В молоке недосчитались процента белка и жира», - информирует Россельхознадзор.

Соответствующую информацию ведомство направило в правоохранительные органы.