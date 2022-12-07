8 декабря метель с порывистым ветром местами накроет Рязанскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС по Рязанской области поделилось прогнозом погоды на четверг, 8 декабря.

В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью осадков синоптики не обещают, а столбик термометра в ночное время покажет от -11 до -16 градусов Цельсия.

Днем 8 декабря ожидается небольшой и местами умеренный снег. Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Кроме того, рязанцев предупреждают о метели и снежных заносах в некоторых местах области. Также сохранится гололедица.

Ветер очень сильно подует с юго-востока и с юга со скоростью от шести до 11 метров в секунду, а днем порывы ветра местами будут от 12-17 метров в секунду.

По сообщению центра погоды «Фобос», атмосферное давление немного превысит норму.