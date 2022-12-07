Двоим было по 30 лет. Стали известны личности троих погибших в результате взрыва на аэродроме в Дягилеве

Двоим из троих погибших на аэродроме в Дягилеве было по 30 лет.

Стали известны личности троих погибших в результате инцидента с беспилотником на военном аэродроме в Дягилеве утром 5 декабря 2022 года. Информацию, ссылаясь на собственные источники, опубликовала рязанская «Новая газета».

По сведениям издания, жертвами взрыва стали Евгений Навлютов, Александр Шнотин и Андрей Столяров. Двоим из погибших мужчин было по 30 лет.

Еще пятеро человек в возрасте от 27 до 42 лет с открытыми травмами рук и ног находятся в стационаре рязанской ОКБ. Одному мужчине, получившему ушиб, госпитализация не потребовалась. Также «Новая» не подтвердила появившиеся позже слухи о смерти двух пострадавших. В больнице эту информацию категорически опровергли.

Мощный взрыв прогремел на военном аэродроме в Дягилево рано утром 5 декабря. Первой версией стало загорание бензовоза, но позже Минобороны России разъяснило, что над аэродромом ПВО перехватило украинский беспилотник. Его обломки повредили обшивку самолета и при падении вызвали возгорание и взрыв.

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