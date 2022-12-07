Унизительную печать в военном билете рязанца признали незаконной

Печать в военном билете экс-рядового признали незаконной.

Печать «Склонен к предательству, лжи и обману» в военном билете рязанца Захара Кукареко суд признал неправомерной. Об этом написали в Telegram-канале «Военный омбудсмен» 7 декабря.

Во 2-м Западном окружном военном суде действия командования войсковой части 41450 признали незаконными. Теперь Кукареко по праву получит по месту жительства новый «военник» без унизительной печати.

Дело изначально рассматривалось в Рязанском гарнизонном суде. Однако позднее его передали в вышеупомянутый суд.

Напомним, что десантника уволили со службы в связи с его отказом от участия в спецоперации на Украине.