Сотрудники ветстанции выехали на место массовой гибели птиц в Рязани

По данным ГУ ветеринарии, на место гибели пернатых в Рязани выехали сотрудники городской ветеринарной станции. Фото: vk.com/breatheclean

Главное управление ветеринарии отреагировало на информацию о массовой гибели птиц в Рязани. На официальной страничке сообщается, что орган власти обеспокоен этими фактами. Речь идет о тушках, найденных горожанами 6 и 7 декабря на Михайловском шоссе у домов 236а и 238.

В сообществе «Дышим чистым» также появились фото мертвых птиц, найденных на улице Черновицкой у дома 23а.

«Уже в десятый раз замечаем закономерность: несколько дней подряд химических промышленных выбросов, особенно, если они совпадают с плохим рассеиванием примесей, и сразу за ними следует массовый падеж птиц», - говорилось в публикации.

По данным ГУ ветеринарии, на место гибели пернатых выехали сотрудники городской ветеринарной станции. Они отберут пробы для дальнейшей экспертизы на особо опасные болезни и химико-токсикологические показатели в Рязанской областной ветеринарной лаборатории.

«Информацию по этому случаю отслеживаем. Результаты экспертиз сообщим дополнительно», - отмечают представители ГУ ветеринарии.