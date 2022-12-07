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НовостиОбщество7 декабря 2022 9:43

Документы предъявите. На ярмарке выходного дня в Рязани обнаружили мясо неизвестного происхождения

Мясо без документов продавали на ярмарке выходного дня в Рязани
Источник:kp.ru
Мясом без документов торговали на ярмарке выходного дня в Рязани.

Мясом без документов торговали на ярмарке выходного дня в Рязани.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На городской ярмарке выходного дня в Рязани продавали мясо без документов. Продукцию неизвестного происхождения в минувшую субботу, 3 декабря, выявили специалисты регионального Россельхознадзора на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Гражданами и предпринимателями осуществлялась торговля мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность подконтрольного товара, - говорится в сообщении.

По результатам проверки ветеринарное законодательство нарушили двое продавцов – им объявили предупреждение. В ведомстве отметили также, что перечень продукции, на которую требуются документы, представлен в приказе Минсельхоза России от 15 декабря 2015 года №648.

Проверки на ярмарках выходного дня продолжатся и дальше.