На трассе в Рязанской области Hyundai на скорости сбил человека

На трассе в Скопинском районе Hyundai на скорости сбил человека.

6 декабря около шести часов вечера в селе Успенское Скопинского района произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 42-летний житель Рыбновского района за рулем автомобиля Hyundai Solaris сбил на скорости 25-летнего мужчину из Подмосковья, который в этот момент переходил дорогу по «зебре».

В результате дорожного происшествия пешехода с травмами госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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