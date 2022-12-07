В Рязани 9-летняя девочка внезапно оказалась в окружении лающих собак, и одна из них укусила ребенка

Рязанка рассказала о нападении стаи бродячих собак на ее 9-летнюю дочь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Рязани с улицы Октябрьской рассказала о нападении на ее 9-летнюю дочь стаи бродячих собак. Это был день 3 декабря. Ребенок гулял на детской площадке во дворе дома, говорится в публикации, размещенной в группе «Мамочки Рязани».

По словам рассказчицы, 6-7 крупных собак внезапно с лаем вбежали во двор. Две из них были с бирками, остальные — без.

«Дочь при виде стаи собак и понимая, что спрятаться в подъезде не успеет, просто замерла, надеясь, что собаки не обратят на нее внимания и просто пробегут мимо. Большинство собак действительно пробежали мимо, но одна обежала ребенка сзади и укусила за голень», - поведала женщина.

Эту картину рязанка наблюдала собственными глазами - услышав во дворе лай, выглянула в окно. Она вспоминает, что пока муж спускался вниз спасать ребенка, собаки уже убежали.

Особо мама отмечает, что ее дочь не размахивала руками и руками, не держала в руках никаких посторонних предметов, не пыталась бежать и вообще не делала ничего, что могло вызвать у животных агрессию или побудить их защищаться.

При осмотре места укуса в травмпункте оказалось, что теплый, качественный зимний комбинезон спас от серьезных последствий. Обошлось ссадиной и синяком «на полноги», но психологически инцидент тоже не мог не сказаться.

«На улицу дочь выходить боится, а собак еще долго будет обходить за километр. А ведь до этого случая хотела стать ветеринаром. Заботилась обо всех зверушках, кормила дворняжку. (…) Эту дворняжку, к слову сказать, весной этого года загрызла стая бродячих собак», - сообщила рязанка.

Она заметила также, что рядом находятся детская поликлиника, школы, детские сады, парк, ДК и ЦДТ.

«Сколько еще будут бездействовать власти? Пока кого-нибудь не загрызут?» - задается вопросом