Следком ищет без вести пропавшего в Рязани мужчину

Разыскивается рязанец, который пропал без вести 28 октября.

В розыск объявили жителя Рязани Василия Шишлова. Информация об этом появилась на сайте СУ СК России по Рязанской области во вторник, 6 декабря.

Сообщается, что мужчина вышел из дома в Рязани 28 октября текущего года и бесследно пропал. Он разыскивается в рамках процессуальной проверки.

По ориентировке рязанцу на вид от 35 до 40 лет, глаза серые, а волосы темно-русые. Шишлов ростом 175-180 сантиметров худощавого телосложения.

Из особых примет мужчины: косоглазие, шрам на голове и большие лобные бугры.

В день исчезновения он покинул место жительства в черных брюках, синем свитере, черной куртке и вязаной серой шапке.

Рязанцев, которые располагают какой-либо информацией, просят сообщить о местонахождении разыскиваемого, позвонив по телефону: 8 (910) 906-11-41 или 02 (112).